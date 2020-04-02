Полиция края рассказала о наказании для мужчины, который нарушил режим самоизоляции в Краснодаре и уехал в соседний регион

18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин (позже аналогичное постановление ввела главный государственный врач по Краснодарскому краю). Граждан обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. 26 марта Юга.ру писали о том, что в Геленджике выявили 17 человек, которые нарушили самоизоляцию после посещения других стран. А 1 апреля краевой Роспотребнадзор сообщил, что за время контроля в регионе выявили более 100 нарушителей этого режима. В Краснодаре нарушителем стал 61-летний мужчина. Известно, что он житель Ставропольского края, однако работает в Краснодаре. После приезда из другой страны он остался пережидать двухнедельный режим самоизоляции в кубанской столице. Однако в тот момент, когда полицейские начали проводить рейд по приехавшим из-за рубежа, обнаружилось, что по заявленному адресу его нет.

Оказалось, что мужчина выехал на машине в соседний регион, чтобы проверить свой дом, рассказали 1 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Тем самым он нарушил требования постановления о режиме изоляции. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица организации, уполномоченной на осуществление госнадзора). Санкции этой статьи предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей. Чем режим карантина отличается от режима всеобщей изоляции в России (не путать с режимом двухнедельной самоизоляции, которую ввели для приехавших туристов), читайте в разъяснении юриста правозащитной группы «Агора».