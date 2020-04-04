В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков

В Санкт-Петербурге 2 апреля возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ситуации с пандемией коронавируса

Напомним, 31 марта Госдума РФ сразу в трех чтениях одобрила введение наказания за распространение фейков, а 1 апреля поправки в УК утвердил президент России Владимир Путин. Раньше за распространение заведомо ложной информации предусматривалась административная ответственность — арест на 15 суток или штраф, а теперь нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет. Законопроект принимался в контексте борьбы с COVID-19, чтобы ограничить распространение фейков, связанных с коронавирусом. 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщил, что в Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело по 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Причиной стал пост в группе «Новости Сестрорецк» «ВКонтакте» о том, что пациента поликлиники Сестрорецка (Курортный район Санкт-Петербурга) с коронавирусом якобы сначала направили в бокс, а затем отпустили домой на общественном транспорте. Автором публикации оказалась политическая активистка, член территориального избиркома Курортного района Анна Шушпанова. По словам источника ТАСС, девушка сделала репост публикации из группы «Сестрорецкий актив», в которой пост позже удалили. В группе «Правозащита Открытки» «ВКонтакте» сообщается, что Шушпанова проходит свидетелем по делу, у нее провели обыск, сообщил телеканал «360». В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Петербургу корреспонденту ТАСС заявили, что пока не комментируют ситуацию.