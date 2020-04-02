Жителей Кубани предупредили о новом виде мошенничества, связанном с коронавирусом

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края рассказали о новом виде мошенничества, когда злоумышленники убеждают купить материалы о коронавирусе

В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты (исключение — если нет объездных путей), обязывает не покидать дом без особой необходимости, в том числе на машине.

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С момента объявления пандемии, 11 марта, Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с коронавирусом. Например, о том, что ночью вертолеты распылят над Краснодаром лекарство для дезинфекции от коронавируса, или о людях в спецкостюмах, которые усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Накануне в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли. А затем в мессенджерах и соцсетях по всей России начали распространять сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус.

В пресс-службе администрации Кубани 2 апреля рассказали, что в период карантина в регионе появился новый вид мошенничества: неизвестные звонят в организации, представляются представителем оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

На момент публикации новости известно о 965,2 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 203 тыс. человек, скончались 49,2 тыс. заболевших. На 2 апреля в России зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей.

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Власти края отметили, что никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось. При поступлении таких звонков людям рекомендовали звонить в полицию, там организуют проверку. Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните в полицию по телефонам 02 или 102.

Карантин Коронавирус Краснодар Мошенничество Роспотребнадзор

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