Вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против

21 октября состоялось еженедельном совещании в городской Думе Краснодара.

Депутат Аслан Нехай адресовал вице-мэру Владимиру Архипову вопрос о строительстве дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Заместитель главы подтвердил проект на улице Думенко. Архипов заверил, что все подготовительные работы уже завершены.

«В этом году мы завершили процесс изъятия земельных участков. Мы этот объект направили в комплексе предложений в программу с 2025 до 2035 годы, которую формирует краевой минтранс. Сейчас коллеги из администрации региона упаковывают её. Проект будет реализован однозначно», — сказал вице-мэр.

21 октября депутат городской Думы Александр Сафронов сообщил, что участвовал в собрании жителей домов по улице Генерала Шифрина в Юбилейном микрорайоне.

«Беспокойство жителей вызывают планы властей строительства дороги из Елизаветинской через ЮМР на улицу Думенко. Граждане полагают, что от строительства такой дороги никому легче не станет, пробки не уменьшатся, а вот жизнь микрорайона наоборот — ухудшится», — написал Сафронов.

По его словам, жителей не устраивает конфигурация дороги. Полотно фактически пройдет под домами.

«Эта дорога ничего не решит, потому что она пройдет через Думенко, которая узкая и у которой устье в домах. Выезд будет на Кожевенную, которая тоже узкая. Соответственно, там будет пробка. В результате потратится много государственных денег, создастся дискомфорт людям, а толку не будет», — считает Сафронов.