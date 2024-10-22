Вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против
Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов заявил, что проект новой дороги в Юбилейном микрорайоне «будет реализован однозначно»
21 октября состоялось еженедельном совещании в городской Думе Краснодара.
Депутат Аслан Нехай адресовал вице-мэру Владимиру Архипову вопрос о строительстве дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Заместитель главы подтвердил проект на улице Думенко. Архипов заверил, что все подготовительные работы уже завершены.
«В этом году мы завершили процесс изъятия земельных участков. Мы этот объект направили в комплексе предложений в программу с 2025 до 2035 годы, которую формирует краевой минтранс. Сейчас коллеги из администрации региона упаковывают её. Проект будет реализован однозначно», — сказал вице-мэр.
21 октября депутат городской Думы Александр Сафронов сообщил, что участвовал в собрании жителей домов по улице Генерала Шифрина в Юбилейном микрорайоне.
«Беспокойство жителей вызывают планы властей строительства дороги из Елизаветинской через ЮМР на улицу Думенко. Граждане полагают, что от строительства такой дороги никому легче не станет, пробки не уменьшатся, а вот жизнь микрорайона наоборот — ухудшится», — написал Сафронов.
По его словам, жителей не устраивает конфигурация дороги. Полотно фактически пройдет под домами.
«Эта дорога ничего не решит, потому что она пройдет через Думенко, которая узкая и у которой устье в домах. Выезд будет на Кожевенную, которая тоже узкая. Соответственно, там будет пробка. В результате потратится много государственных денег, создастся дискомфорт людям, а толку не будет», — считает Сафронов.
Новая дорога в ЮМР:
Напомним, о продлении улицы Думенко до Калинина вдоль набережной власти Краснодара заговорили еще в 2007 году, а реализовать проект хотели уже в 2008-м. Потом о третьей дороге в Юбилейный говорили в 2011-м, мэр Владимир Евланов даже указал стоимость проекта — около 3 млрд рублей. В 2015 году главный архитектор кубанской столицы Игорь Мазурок называл датой начала строительства 2016 год.
В 2018 году власти заявили, что новый въезд в ЮМР планируют начать строить в 2019-м. Но этого так и не случилось. В конце 2020 года вопрос снова поднял Евгений Первышов. Тогда власти сообщили, что начали процесс изъятия земельных участков для строительства.
Но оказалось, что жители Юбилейного против нового полотна. В мае 2021 года они даже подавали в суд.
Активист Виталий Черкасов считает, что строительство дороги ущемит права более чем 3 тыс. жителей в связи с нарушениями правил проектирования, в том числе из-за превышения шума и порчи вентиляции.
«При этом строительство дороги будет бесполезным, так как имеющаяся пропускная способность улиц Алма-Атинской, Минской, и далее — Кубанской Набережной, Калинина, Северной не позволят транзитному транспорту перемещаться быстрее. Расширение автодороги по улице Думенко затронет имеющиеся капитальные гаражи, что приведет к усугублению дефицита парковочных мест во дворах ЮМР», — написал Черкасов.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Она свяжет трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный».