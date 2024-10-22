Мэрия Краснодара объяснила, почему многим жителям холодно в своих квартирах

По данным администрации, среднесуточная температура в Краснодаре держится в пределах 9 °С

Предыстория. 15 октября в Краснодаре официально начался отопительный сезон. Мэр города Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек уже подключены и готовы к холодам. Однако с 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах.

В пресс-службе администрации Краснодара объяснили Юга.ру, что отопительный сезон стартовал «по заявочному принципу». Жители многоквартирных домов могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые подадут заявку в ресурсоснабжающую организацию.

Точную цифру УК, которые уже подали заявки, в мэрии на назвали.

«УК подали в ресурсоснабжающую организацию все поступившие им от жителей заявки. В настоящее время ресурсоснабжающие организации подключают многоквартирные дома к отоплению».