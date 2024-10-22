Мэрия Краснодара объяснила, почему многим жителям холодно в своих квартирах

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

По данным администрации, среднесуточная температура в Краснодаре держится в пределах 9 °С

Предыстория. 15 октября в Краснодаре официально начался отопительный сезон. Мэр города Евгений Наумов заявил, что все 7679 многоэтажек уже подключены и готовы к холодам. Однако с 21 октября краснодарцы стали массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах. 

В пресс-службе администрации Краснодара объяснили Юга.ру, что отопительный сезон стартовал «по заявочному принципу». Жители многоквартирных домов могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые подадут заявку в ресурсоснабжающую организацию. 

Точную цифру УК, которые уже подали заявки, в мэрии на назвали.

«УК подали в ресурсоснабжающую организацию все поступившие им от жителей заявки. В настоящее время ресурсоснабжающие организации подключают многоквартирные дома к отоплению».

«Ходим в килограммах одежды»:

При этом в Краснодаре, согласно ответу пресс-службы администрации, есть МКД, жители которых пожелали дождаться основного отопительного сезона. Он начнётся после того, как среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд будет меньше 8 °С.

По данным краевого гидрометцентра, среднесуточная температура в Краснодаре за последние пять дней колеблется в пределах 9 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в начале рабочей недели днем температура воздуха будет не выше 8-13 °С, а ночью прогнозируют морозы.

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