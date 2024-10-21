Во сколько рублей жителям Краснодара обойдется домашний борщ? Посчитали эксперты

21 октября пресс-служба популярного сервиса доставки сообщила Юга.ру, что эксперты подсчитали стоимость приготовления борща в Краснодаре и проанализировал спрос на его ингредиенты. Шесть порций (два литра) домашнего блюда в среднем стоят 345 рублей. Из основных продуктов потребуются: говядина, картофель, свекла, морковь, капуста, помидоры, болгарский перец, зелень, лук, чеснок, уксус. Если приготовить блюдо с пампушками и заправить сметаной, то стоимость увеличится до 361 рубля. А если подать к классическому варианту черный хлеб и сало, то порция обойдется в 364 рубля.

Эксперты отметили, что во всех регионах России есть свои особенности рецептов этого блюда. Например, в классический борщ добавляют томатную пасту вместо свежих помидоров без болгарского перца и зелени. Средняя цена таких шести порций (два литра) — 324 рубля.



В сибирский борщ местные жители добавляют фрикадельки, красную фасоль и квашеную капусту. Стоимость блюда — 316 рублей.



Согласно данным исследования, в Краснодаре в сентябре и октябре 2024 года вырос спрос на основные ингредиенты борща — помидоры (+19%), морковь (+18%) и свеклу (+17%). Из зелени краснодарцы чаще покупают зеленый лук (+18%) и укроп (+13%).

Также осенью местные жители стали в 3,3 раза чаще заказывать готовое блюдо по сравнению с сентябрем и октябрем 2023 года. Первую позицию по популярности занял борщ со свежей капустой и мясом. На втором месте — с говядиной, а на третьем — с беконом и болгарским перцем.