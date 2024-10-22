В Краснодаре пройдет встреча с путешественником Константином Мержоевым. Он расскажет о своих экспедициях по России и миру

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 24 октября встречу с российским путешественником Константином Мержоевым. Чемпион России по спортивному туризму, член РГО и директор Центра туризма и экскурсий Краснодарского края расскажет о своих экспедициях. «Участники узнают, как обойти всю Россию за 283 дня, совершить кругосветное путешествие, обогнуть огненный пояс Земли и застрять в реке с крокодилами в Австралии», — отметили организаторы.

Одной из самых известных экспедиций под руководством Мержоева стала «900 дней — огненный пояс Земли». Она стартовала в феврале 2011 года и завершилась летом 2013 года.

За два с половиной года туристы из Краснодарского края прошли путь вдоль Тихоокеанского вулканического пояса Земли и посетили 18 стран мира. Они покорили вулканы России, США, Канады, Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы, Эквадора, Перу, Чили, Аргентины, Новой Зеландии, Австралии, Индонезии, Филиппин и Японии. Протяженность маршрута составила более 60 тыс. километров.



Начало встречи в 18:30. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу Красная, 43.