В Краснодаре пройдет фестиваль аниме Хаяо Миядзаки

Как сообщил порталу Юга.ру Влад Балабанов, на своих встречах он обычно рассказывает об истории создания мультфильма, источниках вдохновения, отсылках к литературе и историческим событиям.

«Хотя Хаяо Миядзаки, наверное, самый популярный в России режиссёр аниме. Но всё ещё много материалов о нем и студии «Гибли» не вышли на русском языке. Я собираю, анализирую и перевожу для себя статьи и видеоэссе, а потом рассказываю зрителям самые интересные факты. Мне интересно анализировать произведение с точки зрения драматургии и смысловой наполненности», — рассказал Балабанов.

По его словам, зрителям мультфильмов Миядзаки обычно интересно узнать побольше о самих персонажах, их прообразах, истории. Кому-то интересна символичность тех или иных сцен или необычных образов. Некоторым интересно, как вообще работают мультипликаторы в Японии.