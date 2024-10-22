В Краснодаре пройдет фестиваль аниме Хаяо Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к аниме «Ходячий замок» © Скриншот видео с Rutube-канала «Юмор ,Приколы .Трейлеры и многое другое на канале»
    Кадр из трейлера к аниме «Ходячий замок» © Скриншот видео с Rutube-канала «Юмор ,Приколы .Трейлеры и многое другое на канале»

В Краснодаре можно будет посмотреть восемь фильмов культового японского режиссера Хаяо Миядзаки (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 9-17 ноября фестиваль фильмов Хаяо Миядзаки. 

Расписание показов: 

  • 9 ноября в 13:00 — «Рыбка Поньо на утёсе» (6+);
  • 9 ноября в 17:00 — «Ходячий замок» (6+) в новом дубляже «Студийной банды». Спецпоказ с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым;
  • 10 ноября в 13:00 — «Мой сосед Тоторо» (6+);
  • 10 ноября в 17:00 — «Мальчик и птица» в дубляже студии CPI Films;
  • 16 ноября в 13:00 — «Принцесса Мононоке» (12+);
  • 16 ноября в 17:00 — «Шёпот сердца» (16+);
  • 17 ноября в 13:00 — «Унесённые призраками» (12+) в дубляже компании «Реанимедиа»;
  • 17 ноября в 17:00 — «Навсикая из долины ветров» (16+).

Как сообщил порталу Юга.ру Влад Балабанов, на своих встречах он обычно рассказывает об истории создания мультфильма, источниках вдохновения, отсылках к литературе и историческим событиям.

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«Хотя Хаяо Миядзаки, наверное, самый популярный в России режиссёр аниме. Но всё ещё много материалов о нем и студии «Гибли» не вышли на русском языке. Я собираю, анализирую и перевожу для себя статьи и видеоэссе, а потом рассказываю зрителям самые интересные факты. Мне интересно анализировать произведение с точки зрения драматургии и смысловой наполненности», — рассказал Балабанов.

По его словам, зрителям мультфильмов Миядзаки обычно интересно узнать побольше о самих персонажах, их прообразах, истории. Кому-то интересна символичность тех или иных сцен или необычных образов. Некоторым интересно, как вообще работают мультипликаторы в Японии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». Зрители увидят зарубежные фильмы последних крупных мировых смотров (Берлин, Канны, Венеция) и российские премьеры.

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