Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей на фоне распространения коронавируса. После этого в регионах ввели ряд ограничений: закрыли госучреждения, парки, заведения общепита и сферы услуг, остановили работу торгово-развлекательных центров, сократили рейсы общественного транспорта.

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому в регионе с 28 марта запрещены любые мероприятия, закрыты общепиты (за исключением тех, что обслуживаютна вынос), салоны красоты, фитнес-центры, сауны, парикмахерские, гостиницы. Временно нельзя воспользоваться услугами стоматолога (только если это не экстренный случай). Кроме того, не работают магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, в которых есть товары первой необходимости.

Людям разрешили выходить из дома только в следующих случаях:

если необходимо ходить на работу и на ней не ввели удаленный режим;

если необходимо следовать «к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжением»;

когда надо выгулять домашнее животное. При этом ходить можно только в радиусе 100 метров от дома;

если необходимо выкинуть мусор;

если требуется купить продукты, причем сделать это можно только в ближайшем магазине.

Кроме того, людей обязали соблюдать дистанцию в общественных местах, а организациям — не ограничивать услуги ЖКХ и связи и не принимать предупредительные меры, если у абонента будет долг. Также управляющим компаниям поручили ежедневно обрабатывать поверхности внутри многоквартирных домов.