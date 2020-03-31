В Ростовской области ввели карантин и запретили выходить из дома без необходимости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 30 марта ввел в регионе дополнительные меры по профилактике коронавируса
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей на фоне распространения коронавируса. После этого в регионах ввели ряд ограничений: закрыли госучреждения, парки, заведения общепита и сферы услуг, остановили работу торгово-развлекательных центров, сократили рейсы общественного транспорта.
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Глава Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому в регионе с 28 марта запрещены любые мероприятия, закрыты общепиты (за исключением тех, что обслуживаютна вынос), салоны красоты, фитнес-центры, сауны, парикмахерские, гостиницы. Временно нельзя воспользоваться услугами стоматолога (только если это не экстренный случай). Кроме того, не работают магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, в которых есть товары первой необходимости.
Людям разрешили выходить из дома только в следующих случаях:
- если необходимо ходить на работу и на ней не ввели удаленный режим;
- если необходимо следовать «к месту осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжением»;
- когда надо выгулять домашнее животное. При этом ходить можно только в радиусе 100 метров от дома;
- если необходимо выкинуть мусор;
- если требуется купить продукты, причем сделать это можно только в ближайшем магазине.
Кроме того, людей обязали соблюдать дистанцию в общественных местах, а организациям — не ограничивать услуги ЖКХ и связи и не принимать предупредительные меры, если у абонента будет долг. Также управляющим компаниям поручили ежедневно обрабатывать поверхности внутри многоквартирных домов.
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Полностью документ можно прочитать здесь, он будет действовать до особого распоряжения губернатора. Отметим, ранее аналогичные меры ввели в Москве и Подмосковье, затем режим обязательной самоизоляции начали вводить и в других регионах. Сейчас он действует в 26 субъектах, пишет «Российская газета».
По состоянию на 11:00 31 марта в Ростовской области числятся два инфицированных COVID-19. Как писали Юга.ру, с 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. На момент выхода новости в мире известно о 787,6 тыс. заболевших, выздоровели 166,2 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек.
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