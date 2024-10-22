В Новороссийске обнаружили следы мазута в Черном море

В Новороссийске в районе Западного мола обнаружили разлив мазута. Специалисты проверят информацию о возможном загрязнении

21 сентября в соцсетях появились кадры со следами мазута в Черном море. Их обнаружили в Новороссийске неподалеку от Западного мола.



Позже замглавы города Екатерина Степаненко сообщила, что специалисты отдела экологической безопасности обследовали акваторию моря. Загрязнения они не обнаружили, но при этом заметили следы радужной пленки.

«Информацию о возможном загрязнении акватории Черного моря направили в Черноморо-Азовское морское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения и принятия мер», — рассказала Степаненко.