В Новороссийске обнаружили следы мазута в Черном море

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Радио 104FM» https://t.me/NR_novosti/39934
    © Скриншот из телеграм-канала «Радио 104FM» https://t.me/NR_novosti/39934

В Новороссийске в районе Западного мола обнаружили разлив мазута. Специалисты проверят информацию о возможном загрязнении

21 сентября в соцсетях появились кадры со следами мазута в Черном море. Их обнаружили в Новороссийске неподалеку от Западного мола.

Позже замглавы города Екатерина Степаненко сообщила, что специалисты отдела экологической безопасности обследовали акваторию моря. Загрязнения они не обнаружили, но при этом заметили следы радужной пленки.

Читайте также:

«Информацию о возможном загрязнении акватории Черного моря направили в Черноморо-Азовское морское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения и принятия мер», — рассказала Степаненко.

Напомним, что ущерб Черному морю от разлива нефти в Новороссийске в конце февраля составил более 450 млн рублей.

Как писали Юга.ру, рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти, который обнаружили в начале октября.

Нефть Новороссийск Разлив нефти Черное море Экология

Новости

В Краснодаре пройдет встреча с путешественником Константином Мержоевым. Он расскажет о своих экспедициях по России и миру
Прогноз погоды: когда в Краснодарском крае снова потеплеет
Вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против
В Новороссийске обнаружили следы мазута в Черном море
Мэрия Краснодара объяснила, почему многим жителям холодно в своих квартирах
Краснодарский край вошел в топ-5 среди регионов по числу обращений в федеральный Следственный комитет

Лента новостей

«Мы живем в эпоху упадка эстетики»
Сегодня, 08:00
«Мы живем в эпоху упадка эстетики»
Интервью с Олегом Морозом, филологом из Краснодара, впервые переиздавшим крупнейшую русскоязычную поэму
Во сколько рублей жителям Краснодара обойдется домашний борщ?
Вчера, 18:29
Во сколько рублей жителям Краснодара обойдется домашний борщ?
Посчитали эксперты
Чайлдфри вне закона
19 октября, 10:15
Чайлдфри вне закона
Почему запреты не остановят демографический кризис в России

Реклама на сайте