Прогноз погоды: когда в Краснодарском крае снова потеплеет

Так, по данным ЦГМС, 23 октября днем температура воздуха в Краснодаре и крае поднимется до 18 °С, а 24 октября — до 19 °С. При этом ночи будут холодными — 4-9 °С.



Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что на курорте до конца рабочей недели днем столбик термометра будет на уровне 17 °С. Ночами тоже станет теплее — около 10 °С.



Синоптик краснодарского ЦГМС заявила KubanPress, что погода в регионе будет переменчивой. Потепление в середине недели сменит очередное понижение температуры.



По ее словам, 25 октября ожидается прохождение фронтального раздела — местами в Краснодарском крае пройдут дожди.