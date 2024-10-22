Прогноз погоды: когда в Краснодарском крае снова потеплеет
В Краснодарском крае 23-24 октября прогнозируют потепление до 19 °С. На выходных в регионе снова будет дождливо
22 октября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни погоду в Краснодарском крае улучшит антициклон.
В регионе прогнозируют переменную облачность. Дожди маловероятны. Солнечные лучи будут прогревать пришедшие на Кубань холодные воздушные массы.
Так, по данным ЦГМС, 23 октября днем температура воздуха в Краснодаре и крае поднимется до 18 °С, а 24 октября — до 19 °С. При этом ночи будут холодными — 4-9 °С.
Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что на курорте до конца рабочей недели днем столбик термометра будет на уровне 17 °С. Ночами тоже станет теплее — около 10 °С.
Синоптик краснодарского ЦГМС заявила KubanPress, что погода в регионе будет переменчивой. Потепление в середине недели сменит очередное понижение температуры.
По ее словам, 25 октября ожидается прохождение фронтального раздела — местами в Краснодарском крае пройдут дожди.
Ранее Юга.ру рассказывали, когда в Краснодаре можно будет увидеть первый снег.