Прогноз погоды: когда в Краснодарском крае снова потеплеет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 23-24 октября прогнозируют потепление до 19 °С. На выходных в регионе снова будет дождливо

22 октября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни погоду в Краснодарском крае улучшит антициклон.

В регионе прогнозируют переменную облачность. Дожди маловероятны. Солнечные лучи будут прогревать пришедшие на Кубань холодные воздушные массы.

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Так, по данным ЦГМС, 23 октября днем температура воздуха в Краснодаре и крае поднимется до 18 °С, а 24 октября — до 19 °С. При этом ночи будут холодными — 4-9 °С.

Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что на курорте до конца рабочей недели днем столбик термометра будет на уровне 17 °С. Ночами тоже станет теплее — около 10 °С.

Синоптик краснодарского ЦГМС заявила KubanPress, что погода в регионе будет переменчивой. Потепление в середине недели сменит очередное понижение температуры.

По ее словам, 25 октября ожидается прохождение фронтального раздела — местами в Краснодарском крае пройдут дожди.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда в Краснодаре можно будет увидеть первый снег.

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