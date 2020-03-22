Участники досрочного ЕГЭ на Кубани должны написать заявление о переносе экзамена из-за коронавируса
Власти Кубани 21 марта рассказали, участники построчного ЕГЭ должны подать заявление о переносе даты экзамена до 1 апреля
Досрочный период перенесли на основной, теперь он пройдет с 25 мая по 29 июня. Выпускники прошлых лет смогут сдать экзамен в резервные дни основного периода, выпускники этого года — в основные дни. Кроме того, если даты экзаменов по разным предметам совпадут, либо если по обоснованным причинам участник не сможет сдать экзамен в указанный срок, государственная экзаменационная комиссия Краснодарского края рассмотрит возможность его переноса, сообщили в пресс-службе администрации края.
Для этого необходимо отправить заявление и скан-копии подтверждающих документов на электронную почту: gek_23@list.ru.
Напомним, в 2020 году ЕГЭ планируют сдать более 27 тыс. жителей Краснодарского края, из них более 700 человек в досрочный период. Наиболее популярными среди предметов по выбору у выпускников стали экзамены по обществознанию, физике, биологии и истории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. Всего в России к вечеру 21 марта число заболевших составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае. На момент публикации новости известно о 307 тыс. случаях заражения вирусом, выздоровело 92 тыс. человек, умерло — более 13 тысяч.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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