Участники досрочного ЕГЭ на Кубани должны написать заявление о переносе экзамена из-за коронавируса

Досрочный период перенесли на основной, теперь он пройдет с 25 мая по 29 июня. Выпускники прошлых лет смогут сдать экзамен в резервные дни основного периода, выпускники этого года — в основные дни. Кроме того, если даты экзаменов по разным предметам совпадут, либо если по обоснованным причинам участник не сможет сдать экзамен в указанный срок, государственная экзаменационная комиссия Краснодарского края рассмотрит возможность его переноса, сообщили в пресс-службе администрации края.

Для этого необходимо отправить заявление и скан-копии подтверждающих документов на электронную почту: gek_23@list.ru.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ планируют сдать более 27 тыс. жителей Краснодарского края, из них более 700 человек в досрочный период. Наиболее популярными среди предметов по выбору у выпускников стали экзамены по обществознанию, физике, биологии и истории.