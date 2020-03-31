В Адыгее на базе санаториев создают обсерваторы на 250 мест

В Адыгее санатории «Кавказ» и «Лаго-Наки» отвели под обсерваторы для людей с вероятным инфицированием коронавирусом

Количество мест в таком центре должно быть рассчитано минимум на 250 человек; сейчас там нет пациентов. сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

По словам собеседника, глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул важность организации на объектах полноценной обсервации с эффективным мониторингом поступающих лиц с подозрением на коронавирус. При этом он строго указал на необходимость максимальной защиты медперсонала от инфицирования.

«Здесь должны четко выполняться все рекомендации санитарных служб. Мы обязаны соблюсти все нормы, чтобы защитить медицинский персонал, который ежедневно будет подвергать себя опасности заражения. Естественно, это относится и к соблюдению здесь жесткого контрольно-пропускного режима», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Всего в Адыгее зарегистрировано три случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением. По данным роспотребнадзора Адыгеи, во время мониторинга под наблюдение взяли 793 человека, из них 745 прибыли из-за рубежа. Сейчас с наблюдения сняли 371 человека. Всех обследовали на коронавирусную инфекцию.

На прошлой неделе из-за коронавируса в Адыгее закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, также в республике гостиницам поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей.