В Адыгее коронавирусом заболели трое, еще шестеро под подозрением

У шести человек подозревают коронавирус, трое из них прибыли из-за границы. Все они находятся на лечении в республиканской инфекционной больнице. Состояние пациентов стабильное, болезнь протекает в легкой форме, сообщили в минздраве Адыгеи.

Напомним, о первом заболевшем стало известно 25 марта, он прибыл из Москвы. Таким образом, сейчас в республике заражены коронавирусом четыре человека. Сразу после выявления первого случая инфицирования почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию.

По данным Роспотребнадзора Адыгеи, во время мониторинга под наблюдение взяли 793 человека, из них 745 прибыли из-за рубежа. Сейчас с наблюдения сняли 371 человека. Всех обследовали на коронавирусную инфекцию.