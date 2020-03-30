В Адыгее коронавирусом заболели трое, еще шестеро под подозрением

Адыгея

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В Адыгее 29 марта зарегистрировали три случая заражения коронавирусом

У шести человек подозревают коронавирус, трое из них прибыли из-за границы. Все они находятся на лечении в республиканской инфекционной больнице. Состояние пациентов стабильное, болезнь протекает в легкой форме, сообщили в минздраве Адыгеи.

Напомним, о первом заболевшем стало известно 25 марта, он прибыл из Москвы. Таким образом, сейчас в республике заражены коронавирусом четыре человека. Сразу после выявления первого случая инфицирования почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию.

По данным Роспотребнадзора Адыгеи, во время мониторинга под наблюдение взяли 793 человека, из них 745 прибыли из-за рубежа. Сейчас с наблюдения сняли 371 человека. Всех обследовали на коронавирусную инфекцию.

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На прошлой неделе из-за коронавируса в Адыгее закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, а также в республике гостиницам поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей.

Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении обстановки и ускорении распространения COVID-19. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 723,4 тыс. заболевших, выздоровело 151,9 тыс. человек, умерло 34 тыс. человек. Число зараженных в России 29 марта достигло 1 тыс. 534 человек, за сутки умерли четверо. В больницах Кубани лечатся от коронавируса 16 пациентов.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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