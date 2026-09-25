На трассе возле Геленджика установили мобильное укрытие от БПЛА

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Жизнь на море»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Жизнь на море»

Возле геленджикского «Сафари-парка» появилось укрытие из бетона

24 сентября телеграм-канал «Жизнь на море» сообщил, что в Геленджике начали устанавливать мобильные укрытия. Автор сообщества увидел одно из таких на обочине трассы М-4 «Дон» возле «Сафари-парка». 

По словам мужчины, внутри укрытия пахнет свежим бетоном. Однако он опасается того, что постройку будут использовать не по назначению, а как общественный туалет. 

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25 сентября издание 93.RU узнало у администрации Геленджика, кто разместил укрытие. Власти ответили, что инициатором установки выступил сам «Сафари-парк». 

«Укрытие разместили рядом с территорией парка, автобусной остановкой и парковкой, чтобы в случае объявления опасности люди, находящиеся на открытом пространстве, могли оперативно укрыться», — рассказали в пресс-службе администрации. 

В дальнейшем подобные постройки могут появиться и в других районах Геленджика. 

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что аэропорт Геленджика потратит до 1,1 млн рублей на защитные укрытия.

Безопасность Геленджик Инфраструктура СВО

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