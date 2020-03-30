Хабиб не успел улететь из Дагестана и теперь бой с Фергюсоном под вопросом
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов 30 марта рассказал, что из-за коронавируса не может вылететь из России на бой с американцем Тони Фергюсоном
Поединок россиянина и американского бойца должен пройти 18 апреля 2020 года на шоу UFC 249. Этот бой важен для спортсменов, так как у обоих идут серии из 12 побед подряд. В декабре прошлого года во время визита в Краснодар Нурмагомедов назвал бой историческим событием и рассказал, как готовится к нему. После того, как 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией, UFC подтвердили, что поединок состоится вовремя, однако точное место все еще не было известно.
30 марта Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир в своем инстаграме, где рассказал о предстоящем бое. По словам спортсмена, его убеждали, что турнир пройдет в Абу-Даби, и уточнялось, что его точно не будет в США. Тогда команда Хабиба вылетела в Эмираты из Сан-Хосе за месяц до боя, но 19-20 марта им сказали, что границы уже закрыли. После этого спортсмен улетел в Россию и до сих пор находится в Дагестане.
«Каждый день тренируюсь и готовлюсь, только не знаю, к чему я готовлюсь, к какому бою. Когда мы вернулись в Россию, нам закрыли въезд и выезд в другие страны, так же, как и в Америке. Сегодня до меня дошла информация, что UFC готовят турнир в США. Руководство договаривается с каким-то штатом — хотят провести турнир там. В данный момент я не могу вылетать из России, не могу прилететь в Америку — нахожусь в изоляции, так же, как и все», — уточнил Нурмагомедов.
Боец рассказал, что Тони Фергюсону уже ищут замену для боя в США, и Нурмагомедов не возражает. По его словам, некоторым спортсменам надо отрабатывать свои контракты и зарабатывать деньги.
«Они хотят бой там, а я не могу вылететь из России. И я здесь нахожусь не по своей воле. Я поговорил с UFC, они сказали, что на 99% бой пройдет в Абу-Даби, а если не там, то на другом конце света, но не в Америке. Я знал про Эмираты, когда провел в Сан-Хосе пять недель тяжелых тренировок, был в очень хорошей форме. В данный момент я нахожусь в недоумении: что пройдет? Как пройдет? В каком формате? У меня очень много вопросов», — поделился Нурмагомедов.
Спортсмен также призвал внимательнее слушать врачей и не недооценивать болезнь. За десять дней в Дагестане он заметил, что не все люди серьезно относятся к распространению коронавируса. Сам же боец считает это наказанием всевышнего, а не обычным испытанием, сообщил Sports.ru.
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