Хабиб не успел улететь из Дагестана и теперь бой с Фергюсоном под вопросом

Поединок россиянина и американского бойца должен пройти 18 апреля 2020 года на шоу UFC 249. Этот бой важен для спортсменов, так как у обоих идут серии из 12 побед подряд. В декабре прошлого года во время визита в Краснодар Нурмагомедов назвал бой историческим событием и рассказал, как готовится к нему. После того, как 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией, UFC подтвердили , что поединок состоится вовремя, однако точное место все еще не было известно.

30 марта Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир в своем инстаграме, где рассказал о предстоящем бое. По словам спортсмена, его убеждали, что турнир пройдет в Абу-Даби, и уточнялось, что его точно не будет в США. Тогда команда Хабиба вылетела в Эмираты из Сан-Хосе за месяц до боя, но 19-20 марта им сказали, что границы уже закрыли. После этого спортсмен улетел в Россию и до сих пор находится в Дагестане.

«Каждый день тренируюсь и готовлюсь, только не знаю, к чему я готовлюсь, к какому бою. Когда мы вернулись в Россию, нам закрыли въезд и выезд в другие страны, так же, как и в Америке. Сегодня до меня дошла информация, что UFC готовят турнир в США. Руководство договаривается с каким-то штатом — хотят провести турнир там. В данный момент я не могу вылетать из России, не могу прилететь в Америку — нахожусь в изоляции, так же, как и все», — уточнил Нурмагомедов.

Боец рассказал, что Тони Фергюсону уже ищут замену для боя в США, и Нурмагомедов не возражает. По его словам, некоторым спортсменам надо отрабатывать свои контракты и зарабатывать деньги.