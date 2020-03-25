Кубанские туристы не могут вылететь из Дубая из-за отмененного рейса

«Информация об этом поступила только сегодня, 24 марта. Авиакомпания утверждает, что следует только поступившему государственному распоряжению», — сообщила вечером 24 марта пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Накануне власти Дубая решили, что все самолеты авиакомпании FlyDubai должны вернуться 24 марта до 23:59 в аэропорт приписки. Из-за этого отменили четыре запланированных 25 марта для вывоза россиян рейса — в Краснодар, Самару, Москву и Казань.

По ее словам, россияне остаются в аэропорту Дубая, им предложили лететь ближайшими рейсами. Однако они будут только 7 апреля. Тюрина добавила, что рейсы «Победы» также отменили, а у «Аэрофлот» рейсы на вывоз туристов из Дубая заполнены на неделю вперед. Сейчас туристы пытаются связаться с МИД России по дежурным линиям.

«Большинство отелей в Дубае закрываются. Назревает международный скандал», — цитирует РИА «Новости» Тюрину.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. После этого страны начали закрывать границы и отменять рейсы в другие государства, чтобы ограничить распространение вируса.

На момент публикации новости известно о более 422 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 108,5 тыс. выздоровевших и почти 19 тыс. умерших. В России на 24 марта известно о 495 инфицированных. На Кубани зарегистрированы пять случаев заражения, но находятся в регионе четверо из заболевших.