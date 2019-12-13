«Дожить до апреля, подраться, выиграть». Хабиб рассказал, как готовится к бою с Фергюсоном
Дагестанский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 12 декабря провел пресс-конференцию в Краснодаре
Ближайший бой Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. Его противником станет американец Тони Фергюсон. У обоих спортсменов идут серии из 12 побед подряд. В интервью «Спорт Экспрессу» чемпион UFC оценил свои шансы на победу.
«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно. Я намного лучше его [Фергюсона] в борьбе, физически я крепче его, я еще не проигрывал, в отличие от него. Я еще не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов — очень много падает от ударов. Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить», — заявил боец.
Он добавил, что Фергюсон — сильный соперник, и бой с ним станет важным историческим событием. Усиленно тренироваться перед поединком Хабиб начнет в январе.
На вопрос о возможном скором завершении карьеры Нурмагомедов ответил, что пока не может точно сказать, но это время не за горами.
«Очень близко это время. Пока не хочу думать о будущем, еще нужно дожить до апреля, подраться, выиграть. Я не люблю далеко заглядывать. Сейчас у нас есть серьезный соперник — Тони Фергюсон. Надо этот бой провести, а потом мы аккуратно подумаем, остался ли дальше смысл драться. Но смысл всегда будет — в деньгах. А надо ли это — тоже подумаем. Я себя сейчас чувствую хорошо, мне 31. Для боев, для спорта вообще это очень хороший возраст, и до пенсии по возрасту мне далеко, но это не за горами», — рассудил спортсмен.
Напомним, пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым прошла в Краснодаре 12 декабря на открытии турнира Gorilla FC (GFC). Она была платной, все собранные деньги отправили на лечение больных детей.
Читайте также
Статьи Партнерский«Строители могут запороть даже хороший проект»
Интервью c руководителем архитектурного бюро «Шумливый и партнеры»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.