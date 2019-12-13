«Дожить до апреля, подраться, выиграть». Хабиб рассказал, как готовится к бою с Фергюсоном

Ближайший бой Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. Его противником станет американец Тони Фергюсон. У обоих спортсменов идут серии из 12 побед подряд. В интервью «Спорт Экспрессу» чемпион UFC оценил свои шансы на победу.

«Я всегда ставлю свои шансы выше, чем моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно. Я намного лучше его [Фергюсона] в борьбе, физически я крепче его, я еще не проигрывал, в отличие от него. Я еще не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов — очень много падает от ударов. Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить», — заявил боец.

Он добавил, что Фергюсон — сильный соперник, и бой с ним станет важным историческим событием. Усиленно тренироваться перед поединком Хабиб начнет в январе.