Бой Хабиба и Фергюсона не будут переносить из-за коронавируса

UFC 22 марта подтвердили, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля

Поединок россиянина и американского бойца пройдет 18 апреля 2020 года на шоу UFC 249. Этот бой важен для спортсменов, так как у обоих идут серии из 12 побед подряд. В декабре прошлого года во время визита в Краснодар Нурмагомедов назвал бой историческим событием и рассказал, как готовится к нему.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На момент публикации новости известно о 307 тыс. случаях заражения вирусом, выздоровело 92 тыс. человек, умерло — более 13 тысяч. Из-за заболевания отменили множество мероприятий в Краснодарском крае. О том, как ситуация с коронавирусом обстоит в других странах, можете почитать здесь.

Несмотря на запреты массовых мероприятий по всему миру, UFC 22 марта заявили, что не будут отменять бой Хабиба и Фергюсона. Однако из-за пандемии поединок не сможет пройти в Нью-Йорке, как планировалось. Ожидалось, что его перенесут в Лас-Вегас, но и там власти штата запретили организацию турнира. Где именно пройдет бой — еще неизвестно, пишет Sports.ru.