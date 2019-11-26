Хабиб проведет бой с Тони Фергюсоном

«Чемпион подписал соглашение о схватке с Тони Фергюсоном. Этот человек просил, чтобы ему надрали задницу, теперь это случится 18 апреля. Орел снова приземлится в Бруклине. Это для фанатов», — написал менеджер Нурмагомедова Абдель-Азиз на своей странице в инстаграме.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал соглашение о поединке с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Встреча пройдет 18 апреля в Нью-Йорке, сообщил «360».

Напомним, 7 октября 2018 года Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором и защитил свой титул. После этого дагестанец покинул октагон и напал на команду ирландца из-за оскорблений в свой адрес. В зрительном зале развязалась драка с участием полиции, позже арестовали трех человек, в том числе менеджера Хабиба.

Кроме того, Нурмагомедов в сентябре победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.