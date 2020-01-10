Хабиб показал постер к бою с Фергюсоном в стиле «Игры престолов»

Поединок россиянина и американского бойца пройдет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке на шоу UFC 249. Этот бой важен для спортсменов, так как у обоих идут серии из 12 побед подряд.

Во время благотворительной пресс-конференции, которая прошла в Краснодаре 12 декабря, Нурмагомедов отметил, что Фергюсон — сильный соперник. Боец добавил, что поединок станет важным историческим событием и рассказал, как готовится к предстоящему бою.

В январе Хабиб опубликовал в своем инстаграме постер, выполненный в стиле плакатов сериала «Игра престолов». На изображении боец идет к своему будущему сопернику, а позади Хабиба остался побежденный им ирландец Конор МакГрегор.

«Let’s make the history again [англ. — «Давайте снова вершить историю»]», — написал чемпион UFC.