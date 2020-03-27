Кубанские СМИ написали, что любой желающий может бесплатно сдать тест на коронавирус. Так ли это?

Портал Юга.ру разобрался, возможно ли на сегодняшний день любому желающему сдать анализ на коронавирус и куда для этого нужно обратиться. Спойлер – пока никуда

27 марта в анонимных телеграм-каналах и на сайтах краевых СМИ опубликовали новость о том, что все желающие могут бесплатно сдать тест на коронавирус со списком 10 медицинских учреждений. Одни журналисты написали, что следут обратиться в поликлиники, другие — что напрямую в медицинские организации. Портал Юга.ру решил разобраться в ситуации.

Куда предложили отправиться тем, кто хочет сдать анализ на коронавирус

Сочи

— В ГБУЗ «Инфекционная больница №2» порталу Юга.ру подтвердили, что делают такие анализы, но по назначению врача, а также рекомендовали обращаться в поликлиники, чтобы специалисты приехали на дом и взяли биологический материал.

Новороссийск

— В ГБУЗ «Инфекционная больница №3» рассказали, что делают такие анализы только по направлению Роспотребнадзора.

Армавир

— В ГБУЗ «Инфекционная больница № 4» сказали, что не делают тесты всем желающим.

Краснодар

— ГБУЗ «Детская городская клиническая больница». В регистратуре сказали, что не делают такие анализы и посоветовали обратиться в ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница». Там журналисту рассказали, что учреждение закрыто на карантин и посоветовали обратиться в поликлинику к терапевту.

— В Центре лабораторных технологий (работает на базе ГБУЗ «Детская городская клиническая больница») также посоветовали обратиться в поликлинику.

— ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Рассказали, что тесты всем желающим не проводят.

— ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» также опровергли эту информацию.

— В ГБУЗ «Станция переливания крови» сообщили, что тест-систем для всех желающих у них нет.

— ГБУЗ «Краснодарский краевой клинический кожно-венерологический диспансер». В регистратуре опровергли информацию и посоветовали обратиться за консультацией в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница». Там, свою очередь, сказали, что не знают об этой новости и посоветовали позвонить на горячую линию Роспотребнадзора края. Журналисты Юга.ру позвонили и туда. Выслушав вопрос, специалист на линии рекомендовал позвонить на горячую линию краевого минздрава. Линия постоянно загружена, ожидание ответа специалиста заняло порядка 15 минут, после чего журналист получил ответ, что самостоятельно сдать анализ в регионе нигде нельзя, его назначают только по показаниям врача.