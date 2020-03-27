Кубанские СМИ написали, что любой желающий может бесплатно сдать тест на коронавирус. Так ли это?
Портал Юга.ру разобрался, возможно ли на сегодняшний день любому желающему сдать анализ на коронавирус и куда для этого нужно обратиться. Спойлер – пока никуда
27 марта в анонимных телеграм-каналах и на сайтах краевых СМИ опубликовали новость о том, что все желающие могут бесплатно сдать тест на коронавирус со списком 10 медицинских учреждений. Одни журналисты написали, что следут обратиться в поликлиники, другие — что напрямую в медицинские организации. Портал Юга.ру решил разобраться в ситуации.
Куда предложили отправиться тем, кто хочет сдать анализ на коронавирус
Сочи
— В ГБУЗ «Инфекционная больница №2» порталу Юга.ру подтвердили, что делают такие анализы, но по назначению врача, а также рекомендовали обращаться в поликлиники, чтобы специалисты приехали на дом и взяли биологический материал.
Новороссийск
— В ГБУЗ «Инфекционная больница №3» рассказали, что делают такие анализы только по направлению Роспотребнадзора.
Армавир
— В ГБУЗ «Инфекционная больница № 4» сказали, что не делают тесты всем желающим.
Краснодар
— ГБУЗ «Детская городская клиническая больница». В регистратуре сказали, что не делают такие анализы и посоветовали обратиться в ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница». Там журналисту рассказали, что учреждение закрыто на карантин и посоветовали обратиться в поликлинику к терапевту.
— В Центре лабораторных технологий (работает на базе ГБУЗ «Детская городская клиническая больница») также посоветовали обратиться в поликлинику.
— ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Рассказали, что тесты всем желающим не проводят.
— ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» также опровергли эту информацию.
— В ГБУЗ «Станция переливания крови» сообщили, что тест-систем для всех желающих у них нет.
— ГБУЗ «Краснодарский краевой клинический кожно-венерологический диспансер». В регистратуре опровергли информацию и посоветовали обратиться за консультацией в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница». Там, свою очередь, сказали, что не знают об этой новости и посоветовали позвонить на горячую линию Роспотребнадзора края. Журналисты Юга.ру позвонили и туда. Выслушав вопрос, специалист на линии рекомендовал позвонить на горячую линию краевого минздрава. Линия постоянно загружена, ожидание ответа специалиста заняло порядка 15 минут, после чего журналист получил ответ, что самостоятельно сдать анализ в регионе нигде нельзя, его назначают только по показаниям врача.
В пресс-службе администрации края Юга.ру, сославшись на Роспотребнадзор, подтвердили, что действительно, любой желающий сможет пройти тест на коронавирус, однако при симптомах ОРВИ лучше остаться дома и вызвать врача на дом.
«Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и сдать необходимые анализы. Лечебные учреждения самостоятельно направят их в лаборатории. Сейчас их десять, они находятся в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Армавире», — написали в телеграм-канале пресс-службы администрации края.
В пресс-службе краевого Роспотребнадзора порталу Юга.ру объяснили, что указанные медицинские учреждения имеют все возможности и необходимую лицензию для проведения тестов, и со временем все желающие смогут проходить тестирование.
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В пресс-службе министерства здравоохранения края порталу журналисту Юга.ру опровергли информацию о том, что сейчас любой желающий может пройти тестирование на коронавирус и объяснили, что тест следует проводить при обнаружении симптомов заболевания, если вы были за границей или контактировали с заболевшим коронавирусом. Для это нужно сообщить по телефону в поликлинику по месту жительства или вызвать на дом скорую медицинскую помощь. Пробы для проведения анализа возьмет медицинский работник.
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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 553,2 тыс. человек, выздоровели 127,5 тыс., умерли 25 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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