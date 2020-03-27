ЗАГС Сочи разрешил приглашать на бракосочетание не более шести гостей

Краснодарский край

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Сочинский ЗАГС в конце марта изменил режим работы в связи с введением особых мер из-за распространения коронавируса

На церемонию регистрации разрешили приглашать не более шести гостей.

«В сложившейся эпидемиологической обстановке появилось ограничение количества людей на церемонии до десяти человек, включая сотрудников органов ЗАГСа. На самой регистрации брака присутствует два сотрудника, соответственно это восемь гостей, включая молодоженов», — отметила начальник отдела записи актов гражданского состояния по Центральному району Сочи Татьяна Бурова.

Кроме того, сократилось время приема в отделах записи актов гражданского состояния. В конце каждого часа делается 10-минутный перерыв для проведения дезинфекции, сообщила 26 марта пресс-служба мэрии.

Напомним, 26 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление и добавил ряд пунктов к документу о введении режима повышенной готовности в регионе. В частности, с 28 марта по 5 апреля в крае должны закрыться гостиницы, торговые центры, рестораны, кафе и бары. В этот же день мэр Сочи попросил туристов воздержаться от поездок в город. 27 марта стало известно о том, что в городе закрыли парки, часть объектов нацпарка и заповедника.

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На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 537 тыс. человек, выздоровели 123,2 тыс., умерли 24,1 тыс. человек. В России зарегистрировали 1 тыс. 36 человек человек, заразившихся COVID-19, три умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев инфицирования. В регионе остаются восемь заражженых людей, четыре из них зарегистрировали в Сочи.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

ЗАГС Коронавирус Сочи

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