В России подтвердили два случая смерти пациентов с коронавирусом

Федеральный оперштаб 26 марта заявил о двух первых жертвах COVID-19 в России

Об этом говорится в сообщении от информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России: «Двое пожилых людей, которым был поставлен диагноз "коронавирус", скончались. Сопутствующими заболеваниями была пневмония и другие патологии».

Накануне вечером, 25 марта, стало известно о смерти двух пенсионеров в Москве, у которых было инфицирование COVID-19. У них также диагностировали пневмонию. Пациентам было 73 года и 88 лет, пишет «Интерфакс».

Напомним, 19 марта оперштаб также сообщал о смерти пациента с коронавирусом. Изначально отмечалось, что женщина умерла из-за пневмонии на фоне сопутствующих болезней. Однако затем в штабе заявили, что причиной летального случая стал оторвавшийся тромб.

Напомним, в России за последние сутки зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных возросло с 658 до 840. В Краснодарском крае по-прежнему зарегистрированы девять случаев заражения.

На момент выхода новости в мире заражены 472 тыс. человек, известно о 114,8 тыс. выздоровевших и 21,3 тыс. умерших.