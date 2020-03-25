На Ставрополье нашли коронавирус у человека, который контактировал с главным инфекционистом края

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом в своем инстаграме. Подозрение на заражение было у 11 человек, их тесты отправили в новосибирский центр вирусологии «Вектор». 25 марта пришли десять результатов анализов, коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека. Еще один результат пока не готов, его ждут.

«Мы завершили полностью проверку людей, которые контактировали с заболевшей. Более 1,5 тыс. анализов взяли. 293 человека оставили под наблюдением», — сказал он.

Все проверенные десять человек контактировали с первой заразившейся коронавирусом в крае — Ириной Санниковой, бывшим главным инфекционистом региона.