На Ставрополье нашли коронавирус у человека, который контактировал с главным инфекционистом края
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 25 марта рассказал о втором случае заражения COVID-19 в регионе
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом в своем инстаграме. Подозрение на заражение было у 11 человек, их тесты отправили в новосибирский центр вирусологии «Вектор». 25 марта пришли десять результатов анализов, коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека. Еще один результат пока не готов, его ждут.
«Мы завершили полностью проверку людей, которые контактировали с заболевшей. Более 1,5 тыс. анализов взяли. 293 человека оставили под наблюдением», — сказал он.
Все проверенные десять человек контактировали с первой заразившейся коронавирусом в крае — Ириной Санниковой, бывшим главным инфекционистом региона.
Напомним, 21 марта стало известно, что у главного инфекциониста, недавно вернувшейся из личной поездки в Испанию, заподозрили COVID-19. Женщина не уведомила начальство о поездке и по приезде продолжила проводить рабочие встречи, а также лекции в университете. 17 марта ей стало плохо, после чего Санникову госпитализировали. У нее подтвердили коронавирус.
Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Затем Санникову уволили с поста главного внештатного инфекциониста.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. В России на 24 марта зарегистрировали 495 инфицированных. На момент публикации новости известно о более 422 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 108,5 тыс. выздоровевших и 19 тыс. умерших.
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