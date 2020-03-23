На Ставрополье завели дело на главного инфекциониста края, которая привезла коронавирус из Испании и не стала самоизолироваться

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая нарушила режим самоизоляции после поездки в другую страну

Ранее стало известно о том, что главный инфекционист Ставрополья с 6 по 9 марта совершила личную поездку в Испанию. Женщина не уведомила об этом начальство и, когда вернулась, продолжила работать. Она посещала медучреждения, проводила встречи, вела лекции в Ставропольской медакадемии. Затем ее состояние резко ухудшилось, и 17 марта ее госпитализировали. Санникова находилась в состоянии средней степени тяжести, у нее диганостировали двустороннюю пневмонию, а повторный тест подтвердил у нее наличие коронавируса, сообщил накануне «Первый канал» .

20 марта медики начали тестировать тех, кто потенциально контактировал с женщиной. Среди них выявили 11 подозрений на коронавирус. Людей изолировали. 21 марта правоохранительные органы Ставропольского края начали привлекать к ответственности тех, кто нарушил режим самоизоляции при подозрении на коронавирус. Однако тогда власти не уточнили, относится ли это к инфекционисту.

23 марта СК рассказал, что на Санникову завели уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Савропольскому краю.

По делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства совершенных деяний и лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Расследование продолжается.