Путин подписал поправки в Конституцию

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию

В январе Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам. 11 марта, законопроект приняли в Госдуме в третьем чтении, после чего его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон. Его поддержали все регионы России 13 марта.

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Сегодня Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликовали на портале правовой информации.

Теперь поправки оценит Конституционный суд. Если он решит, что они соответствуют закону, то по ним 22 апреля пройдет общероссийское голосование. Этот день в России будет выходным.

Владимир Путин Законопроекты Конституция РФ

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