Путин подписал поправки в Конституцию

В январе Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам. 11 марта, законопроект приняли в Госдуме в третьем чтении, после чего его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон. Его поддержали все регионы России 13 марта.