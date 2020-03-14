Путин подписал поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию
В январе Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам. 11 марта, законопроект приняли в Госдуме в третьем чтении, после чего его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны были одобрить закон. Его поддержали все регионы России 13 марта.
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Сегодня Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликовали на портале правовой информации.
Теперь поправки оценит Конституционный суд. Если он решит, что они соответствуют закону, то по ним 22 апреля пройдет общероссийское голосование. Этот день в России будет выходным.