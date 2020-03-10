«Сделаем много хорошего до 2024 года. А там видно будет»: Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова 10 марта выступила за обнуление президентских сроков после принятия поправок к Конституции

С чего все началось? 15 января президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам к Конституции, а 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование по поправкам, которое впоследствии назначили на 22 апреля. Этот день для россиян сделают выходным и оплатят его как рабочий.

Что произошло 10 марта? Депутат Валентина Терешкова на пленарном заседании Госдумы предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо «обнулить» нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию.

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — заявила Терешкова. Отметим, что реализация этой инициативы позволит Путину после 2024 года оставаться на посту президента еще в течение 12 лет.

Как на это отреагировали? Глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов сообщил, что члены партии поддержат эту поправку. А депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко рассказал, что его партия выступила против обнуления президентских сроков, сообщил «Интерфакс». «Мы это поддерживать не будем. Я считаю, что оно [предложение Терешковой — Юга.ру] лишнее. Мое личное мнение как историка, что это очередной конституционный переворот, просто тихий по сравнению с прошлым. Рейтинг власти падает, жизнь не улучшается, болтовня одна, статистика врет. А по факту работы нет, зарплаты не растут, цены растут гораздо больше, чем инфляция официальная. Как-то же надо это нивелировать, и вот это нивелируется политической клоунадой», — привел телеграмм-канал «Медуза — LIVE» мнение депутата от КПРФ Веры Ганзи.

После 15:00 для обсуждения поправок в Конституцию в Госдуму лично приехал президент Владимир Путин, сообщил RT.

Что сказал Путин? Президент не поддержал идею о снятии ограничений на количество президентских сроков. По его словам, для развития страны нужна сменяемость власти. Однако Путин поддержал обнуление собственных президентских сроков при условии, что Конституционный суд не сочтет это противоречащим Конституции. «Нам с вами удалось многое сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще много хорошего. Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет», — закончил свою речь перед депутатами Владимир Путин.

Что было потом? Поправка об обнулении сроков была оперативно внесена в Госдуму, парламентарии поддержали ее.