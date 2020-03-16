«Антиконституционный переворот». Более 350 ученых, юристов и журналистов выступили против обнуления сроков Путина

Напомним, 10 марта депутат Валентина Терешкова предложила включить в число поправок к Конституции возможность обнуления президентских сроков. Путин поддержал предложение при условии, что Конституционный суд не сочтет это противоречащим Конституции. После этого поправку оперативно внесли в Госдуму.

15 марта авторы открытого письма обратились к «депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно, к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции»: «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму».

В обращении указали, что существуют три обстоятельства, которые доказывают противоправность внесения в 81 статью Конституции пункта 31 об обнулении срока действующего и действовавших президентов.