«Антиконституционный переворот». Более 350 ученых, юристов и журналистов выступили против обнуления сроков Путина

Краснодарский край, Вся Россия

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«Эхо Москвы» 15 марта опубликовало открытое письмо, авторы которого назвали обнуление президентских сроков Владимира Путина незаконным

UPD: на 12:40 открытое письмо подписали 427 человек.

Напомним, 10 марта депутат Валентина Терешкова предложила включить в число поправок к Конституции возможность обнуления президентских сроков. Путин поддержал предложение при условии, что Конституционный суд не сочтет это противоречащим Конституции. После этого поправку оперативно внесли в Госдуму.

15 марта авторы открытого письма обратились к «депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно, к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции»: «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму».

В обращении указали, что существуют три обстоятельства, которые доказывают противоправность внесения в 81 статью Конституции пункта 31 об обнулении срока действующего и действовавших президентов.

1. 5 ноября 1998 года Конституционный суд указал в своем определении на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков. По мнению авторов, фактически это будет означать, что норма в п. 3 ст. 81 Конституции (о том, что одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд) не будет действовать в отношении Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а также то, что равенство всех перед законом, которое установлено ст. 19, будет нарушено:
«Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в п. 1 ст. 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости».

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2. Также авторы обращения написали о том, что и другие принимаемые поправки в главы 3-8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1 и 2 глав. По мнению авторов, это ведет к «параличу и деградации конституционно-правовых механизмов»:
«Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления. Такое противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции, защищающими ее базовые идеалы и положения».

3. Также ученые, писатели, юристы и журналисты выразили обеспокоенность «грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции». Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (п. 2, ст. 2). Между тем, указывают авторы, принимаемый закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» грубо нарушает это требование, так как содержит в себе комплекс тематически не связанных изменений. Таким образом, органы представительной власти не имели возможности выразить свое отношение к поправкам, что нарушает уже ст. 136 Конституции.

В конце открытого письма подытожили, что вступление в силу поправок с «грубым нарушением определенной Конституцией процедуры» можно считать «антиконституционным переворотом», приводит «Эхо Москвы» текст письма. Подписаться под открытым письмом можно здесь.

Владимир Путин Законодательство Конституция РФ Президент России

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