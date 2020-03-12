«Рамзан всегда прав». Кадыров пообещал закинуть Емельяненко в подвал в случае проигрыша в бою
Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 марта дал несколько советов бойцу Александру Емельяненко и пригрозил закинуть его в подвал, если тот проиграет бой с Магомедом Исмаиловым
Александр Емельяненко 11 марта выложил в своем инстаграме десятиминутное видео, в котором они с главой Чечни Рамзаном Кадыровым сидят после тренировки и обсуждают ее. Кадыров с Емельяненко говорили о сильных физических нагрузках на организм, из-за которых у непрофессиональных спортсменов поднимается пульс и начинается переизбыток кислорода. Глава Чечни пошутил над бойцом, что тот занимается физкультурой, а не спортом, поэтому такое бывает и у него.
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«У меня? Ну и пусть будет так, с тобой спорить нельзя. Рамзан всегда прав», — сказал боец, хлопнув Кадырова по колену.
После этого политик неоднократно повторил шутку про физкультуру, а потом вспомнил, как спортсмен ударил его по челюсти на тренировке и пожаловался, что у него до сих пор болит место удара.
Кроме того, глава Чечни дал спортсмену несколько советов перед предстоящим боем против Магомеда Исмаилова и предупредил Емельяненко о последствиях в случае поражения.
«Если проиграешь, я тебя в подвал закину», — пообещал Кадыров.
Напомним, Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат» в октябре 2017 года, через год после того, как вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Вскоре Фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.
В марте 2019 года Емельяненко задержали пьяным в Кисловодске, когда он пытался скрыться от эвакуатора и проехал на своем золотом Mercedes по тротуару, а затем разбил две машины. В результате его лишили водительского удостоверения. Публичных комментариев от Кадырова по поводу инцидента не последовало, в их отношениях с бойцом наступило затишье.
В январе 2020 года Александр Емельяненко снова попал под арест после того, как устроил пьяный дебош на базе отдыха в Анапе, где он готовился к бою с Исмаиловым. Через неделю спортсмен вышел на свободу из изолятора временного содержания.
А в конце февраля Емельяненко и Кадыров провели спарринг на ринге.