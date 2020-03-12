«Рамзан всегда прав». Кадыров пообещал закинуть Емельяненко в подвал в случае проигрыша в бою

Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 марта дал несколько советов бойцу Александру Емельяненко и пригрозил закинуть его в подвал, если тот проиграет бой с Магомедом Исмаиловым

Александр Емельяненко 11 марта выложил в своем инстаграме десятиминутное видео, в котором они с главой Чечни Рамзаном Кадыровым сидят после тренировки и обсуждают ее. Кадыров с Емельяненко говорили о сильных физических нагрузках на организм, из-за которых у непрофессиональных спортсменов поднимается пульс и начинается переизбыток кислорода. Глава Чечни пошутил над бойцом, что тот занимается физкультурой, а не спортом, поэтому такое бывает и у него.

«У меня? Ну и пусть будет так, с тобой спорить нельзя. Рамзан всегда прав», — сказал боец, хлопнув Кадырова по колену.

После этого политик неоднократно повторил шутку про физкультуру, а потом вспомнил, как спортсмен ударил его по челюсти на тренировке и пожаловался, что у него до сих пор болит место удара.

Кроме того, глава Чечни дал спортсмену несколько советов перед предстоящим боем против Магомеда Исмаилова и предупредил Емельяненко о последствиях в случае поражения.

«Если проиграешь, я тебя в подвал закину», — пообещал Кадыров.