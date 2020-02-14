Путин: для голосования по поправкам в Конституцию должно быть выделено не меньше средств, чем на выборы президента

Федеральным органам власти, а также властям регионов поручили оказывать поддержку в подготовке к проведению голосования, пишет RT . Финансировать голосование будут из федерального бюджета. При этом на голосование должно быть потрачено не меньше средств, чем на выборы президента в 2018 году:

Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, организация подготовки и проведения голосования лежит на ЦИК. Также в подготовке обязаны участвовать избирательные комиссии субъектов РФ.

«Объем средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете ЦИК РФ о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской федерации в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года)», — указано в распоряжении президента.

Напомним, 15 января Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ во время выступления перед Федеральным собранием. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», содержащий в себе предложение по поправкам к Конституции.

Среди предлагаемых поправок были, в частности, условия для кандидата в президенты страны: им может стать гражданин России старше 35 лет, проживающий в стране минимум 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства. Кроме того, в законопроекте предлагается убрать оговорку «подряд», касающуюся президентских сроков.