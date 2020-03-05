«Это технологически немыслимо». Памфилова объяснила, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию

Вся Россия

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 5 марта объяснила особенности «пакетного» голосования по поправкам в Конституцию

О предстоящем голосовании Памфилова рассказала на общероссийском электоральном медиафоруме. По ее словам, проголосовать отдельно по каждой поправке невозможно ввиду их большого количества:

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, [...] это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — отметила глава ЦИК.

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Один из слушающих, журналист Андрей Ванденко, попросил рассказать, что делать в ситуации, когда одна из поправок не нравится, а другие приемлемы. При этом он сравнил пакет изменений с комплексным обедом, в котором одно из блюд не нравится.

«Я понимаю, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — цитирует Памфилову RT.

Председатель добавила, что каждый сможет определить для себя во время голосования, что именно перевесит при решении:
«Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю».

Как писали Юга.ру, 15 января Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму предложение по поправкам к Конституции.

Законодательство Конституция РФ Элла Памфилова

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