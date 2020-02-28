На Кубани находятся 70 человек с подозрением на коронавирус. За ними наблюдают

27 февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей из групп риска по коронавирусу

Руководитель специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого минздрава Нафисет Тхакушинова рассказала «Интерфаксу», что в регионе сформировали списки людей из так называемых групп риска, которые посещали Китай или контактировали с гражданами этой страны. Это также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в России, учащиеся, работающие по найму.

За каждым человеком из списка наблюдают, а информация ежедневно поступает в оперативный штаб при администрации Краснодарского края. При этом в минздраве Кубани отметили, что зарегистрированных случаев заболевания в регионе нет. В роспотребнадзоре края подтвердили эту информацию, а также то, что специалисты наблюдают за состоянием около 70 человек. Тхакушинова уточнила, что многие люди из списка уже прошли 14-дневный карантин, у них взяли анализы и коронавирус не выявили.