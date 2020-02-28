На Кубани находятся 70 человек с подозрением на коронавирус. За ними наблюдают

Краснодарский край

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27 февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей из групп риска по коронавирусу

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Руководитель специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого минздрава Нафисет Тхакушинова рассказала «Интерфаксу», что в регионе сформировали списки людей из так называемых групп риска, которые посещали Китай или контактировали с гражданами этой страны. Это также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в России, учащиеся, работающие по найму.

За каждым человеком из списка наблюдают, а информация ежедневно поступает в оперативный штаб при администрации Краснодарского края.

При этом в минздраве Кубани отметили, что зарегистрированных случаев заболевания в регионе нет. В роспотребнадзоре края подтвердили эту информацию, а также то, что специалисты наблюдают за состоянием около 70 человек.

Тхакушинова уточнила, что многие люди из списка уже прошли 14-дневный карантин, у них взяли анализы и коронавирус не выявили.

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Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 28 февраля количество заразившихся по всему миру достигло 83 тыс. 388 человек, а умерших — 2 тыс. 858, выздоровевших — 36 тыс. 558 человек.

Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы.

Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщала, что в России коронавирус был диагностирован у двух человек, оба они уроженцы Китая. Среди зараженных россиян — три человека, все они находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

Коронавирус Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ Роспотребнадзор

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