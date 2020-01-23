В аэропортах Кубани рассказали, что делают, чтобы не впустить коронавирус

Почему все заговорили о коронавирусе? В декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. В конце месяца китайские власти сообщили о 44 больных, у 11 из них состояние было тяжелым. К 22 января в результате заражения новым вирусом погибли 17 человек, число заболевших по всей стране к этому времени достигло 444 человек, сообщал «Интерфакс».

Вирусом заражались не только в Ухани, но и в других городах Китая — Шэньчжэне и Пекине (при этом заболевшие незадолго до развития симптомов ездили в Ухань). Кроме того, вирус нашли у граждан Таиланда, Японии и Южной Кореи, которые вернулись на родину из Китая, писала «Медуза». 23 января стало известно о том, что 11-миллионный Ухань закрыли на карантин: автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано. Выезд из города закрыт, хотя Ухань все еще можно покинуть на личной машине — если признаков заболевания не обнаружат на блокпосте.

Известно, как появился вирус? Не совсем. Причиной вспышки, считают специалисты, стал вариант вируса из семейства коронавирусов [коронавирус имеет сферическую форму и оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону при затмении солнца — Юга.ру], который ранее не находили у людей. Его обозначили как 2019-nCoV. Китайские ученые выяснили, что 2019-nCoV является комбинацией коронавируса, который переносят летучие мыши, и другого коронавируса неизвестного происхождения. Вероятнее всего, зараженных мышей поймали змеи, в организме которых вирус затем мутировал. После этого змеи попали на прилавки рынка в Ухани, писало РИА «Новости».

Есть ли случаи заражения среди россиян? В России новый тип коронавируса еще ни у кого не диагностировали, однако к 23 декабря в Санкт-Петербурге госпитализировали трех человек, у которых подозревают 2019-nCoV. Один из них — китайский студент — прибыл в страну около недели назад, а позже плохо себя почувствовал. Еще одного человека 22 января госпитализировали из аэропорта Пулково после того, как он обратился в местный медпункт. Третьего заболевшего — гражданку КНР — также госпитализировали 22 января. Она прибыла из Китая с группой туристов, а затем ощутила недомогание. Предварительно им всем поставлен диагноз ОРВИ, тем не менее, обследование больных продолжается, пишет «Российская газета».

В аэропортах Кубани что-нибудь делают для защиты от вируса? В Краснодарском крае находятся четыре аэропорта, три из которых — в Анапе, Краснодаре и Сочи — международные. Однако в Анапе международные рейсы летают только в Армению, в других двух городах есть сообщение с китайскими городами. Портал Юга.ру обратился в пресс-службы аэропортов Краснодара и Сочи, чтобы узнать, предпринимаются ли какие-то меры в связи с распространением нового вида вируса.