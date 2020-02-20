На круизном лайнере в Японии нашли коронавирус еще у двух российских туристов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Посольство России в Японии 20 февраля сообщило о новых случаях заражения россиян коронавирусом

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама, обнаружили коронавирус COVID-19 еще у двоих граждан России, сообщило на странице в Facebook российское посольство в Японии.

«В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — процитировал сообщение RT.

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Как писали Юга.ру, информация о первом случае заражения граждан России коронавирусом появилась 17 февраля. Сообщалось, что его обнаружили у россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess. Однако на следующий день посольство России в Японии распространило информацию, что по уточненным японской стороной данным, вирус диагностирован у супруга россиянки, у самой же женщины наличие коронавируса не подтвердилось.

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Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. По данным на 20 февраля, вирусом во всем мире заразились более 75 тыс. 727 человек, погибли — более 2 тыс. человек.

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