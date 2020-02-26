Путин призвал МВД «предельно жестко» реагировать на произвол полицейских

Президент России Владимир Путин 26 февраля выступил на заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога — что само по себе является уголовным преступлением — требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — цитирует Путина RT.

Президент призвал соблюдать требования о разумных сроках уголовного судопроизводства, а также принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Кроме того, глава государства потребовал уделить особое внимание тому, чтобы органы дознания и предварительного следствия действовали в рамках закона .

Юга.ру регулярно освещают случаи, связанные с полицейским произволом. Так, в феврале 2019 года в Ростове предъявили обвинение троим полицейским, которые в подвале пытали людей и заставляли признаваться в хранении наркотиков.

В марте житель Северной Осетии пожаловался в Следком РФ на полицейского, который сломал ему челюсть за то, что он не уступил дорогу во дворе. В июне в Краснодаре завели дело против пятерых полицейских, которые подкупили рецидивиста, чтобы сфабриковать дело о сбыте боеприпасов.

В сентябре полицейские остановили в Майкопе велосипедиста и потребовали документы на транспортное средство. Во время общения с мужчиной они заподозрили, что он прячет под майкой «запрещенный предмет или незаконные вещества». Мужчина объяснил, что у него под одеждой калоприемник, который ему пришлось использовать после операции по удалению раковой опухоли прямой кишки, и отказался показывать калоприемник на улице. После этого один из полицейских стал грубо вести себя и ударил гражданина кулаком по голове.

В октябре 2019 года в Кабардино-Балкарии полицейский избил группу парней, в том числе несовершеннолетнего, чтобы добиться от них признания в краже.

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