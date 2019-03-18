В Северной Осетии полицейский сломал челюсть парню, который не уступил ему дорогу во дворе

Житель Моздока Ростислав Мельниченко направил заявление об избиении полицейским в Следственный комитет РФ

По его словам, инцидент произошел 11 марта во дворе его дома, когда он с другом подходил к подъезду. Позади них остановился автомобиль, и водитель начал ругаться, что ему пришлось из-за них затормозить.

«Ростислав возразил, что дворы жилых домов считаются пешеходной зоной, поэтому приоритет в движении остается за ними. "Я сотрудник!" — так, по словам пострадавшего, раздраженно крикнул мужчина, после чего дважды ударил его в челюсть», — пишет «Медиазона».

По словам Мельниченко, свидетелем конфликта стал районный участковый Шамиль Абдулаев, который парковал машину неподалеку. Он подъехал на шум ссоры, но не стал в нее вмешиваться. Позже, когда Мельниченко пошел домой, а к подъезду спустилась его сестра, Абдулаев сказал ей, что считает нарушением закона поведение не водителя, а молодых людей, которые шли домой нетрезвые и не пропустили автомобиль сотрудника полиции. На следующий день участковый пришел к Мельниченко, чтобы узнать, будет ли он писать заявление.