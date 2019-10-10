В Кабардино-Балкарии полицейский избил парней, чтобы добиться признания в краже

В сентябре оперативники провели проверку и выяснили, что старший лейтенант уголовного розыска в Чегемском районе избил группу подозреваемых, вынуждая признаться их в краже в селе Каменка. Одним из пострадавших был несовершеннолетний житель этого села, сообщила 10 октября пресс-служба МВД РФ по Кабардино-Балкарской республике.

В отношении лейтенанта возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Назначена служебная проверка, по итогам которой примут решение о дальнейшем прохождении службы мужчины и дисциплинарной ответственности его руководства.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Северной Осетиии экс-полицейский зарезал свою вторую жену. Несколькими годами ранее он избивал первую жену — за это мужчину уволили из МВД.