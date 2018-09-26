Житель Сочи пожаловался в ЕСПЧ на пытки в полиции

Сочинец подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за пыток в полиции в апреле 2017 года

Житель Сочи обвиняет полицейских в том, что они пытали его, выбивая явку с повинной в совершении кражи. В «Комитете против пыток» сообщили, что 26 сентября юристы организации обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Сочинец попросил помощи в «Комитете против пыток» в мае 2017 года, на тот момент он учился в 11 классе школы № 18. Он сообщил, что 28 апреля того же года сотрудники полиции забрали его из школы, чтобы допросить в качестве свидетеля. Его доставили в отдел полиции поселка Хосты. Там, по словам парня, двое полицейских били его по затылку, спине и животу, требуя признаться в совершении кражи.

Молодой человек отказался подписывать бумаги, после чего его отвезли в отдел полиции поселка Лоо. Там парня снова били ладонями по лицу и голове, а также по спине и животу. От побоев у пострадавшего случился эпилептический припадок, и он потерял сознание. Прибывшие по вызову сотрудников полиции медики оказали первую помощь.

После того, как скорая уехала, молодой человек все же написал явку с повинной, в которой сообщил, что участвовал в краже стоя «на шухере».

Позже уголовное дело в отношении сочинца прекратили в связи с примирением сторон — он признал свою вину, извинился перед потерпевшим и возместил ему ущерб в полном объеме.

На следующий день после побоев, 29 апреля, молодой человек обратился в сочинскую городскую больницу № 4, где у него зафиксировали ушибы лица и мягких тканей поясничной области. Еще через день, 30 апреля, молодой человек потерял сознание и был госпитализирован в неврологическое отделение городской больницы, где лечился до 5 мая.

После выхода из больницы парень обратился в Следственный комитет, а также к правозащитникам за юридической помощью. В полиции трижды отказали в возбуждении уголовного дела.

Порталу Юга.ру в ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что была проведена проверка, в ходе которой сведения не нашли подтверждения. Следственный отдел по Лазаревскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции УВД по Сочи состава преступления.