Житель Адыгеи заявил, что его ударил полицейский за отказ показать калоприемник на улице. СК проводит проверку
В Адыгее в сентябре проверят информацию о том, что сотрудник МВД применил физическую силу к мужчине, который отказался показать калоприемник под одеждой
Об инциденте, который произошел 6 июля в центре Майкопа, рассказали 32-летний местный житель Олег Власов и юрист правозащитной организации «Зона права» Виктория Шевелева.
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Как пишет «Медаизона», во время спецоперации «Велосипед» полицейские остановили в Майкопе мужчину, который ехал на велосипеде, и потребовали документы на транспортное средство. Они также заподозрили, что молодой человек прячет под майкой «запрещенный предмет или незаконные вещества».
Власов объяснил полицейскому, что у него под одеждой калоприемник, который ему пришлось использовать после операции по удалению раковой опухоли прямой кишки. С мужчиной вместе была его подруга, и он постеснялся показывать калоприемник при ней. Кроме того, он счел неприемлемым делать это перед посторонними, поэтому предложил провести досмотр в дежурной части. После отказа один из полицейских стал грубо вести себя с Власовым и ударил его кулаком по голове.
На Власова составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). На следующий день после инцидента Майкопский городской суд рассмотрел дело и постановил прекратить производство.
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После удара у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговая травму легкой степени и сотрясение головного мозга. Полицейский же заверял, что никто не применял к велосипедисту силу.
Майкопчанин подал заявление в следственный отдел с просьбой возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).
Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, следственный отдел по Майкопу СУ СК РФ по Адыгее проводит доследственную проверку по факту опубликованной в интернете информации об избиении сотрудником полиции жителя республиканского центра.
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«По предварительным данным, совершение сотрудником полиции Адыгеи противоправных действий в отношении майкопчанина к настоящему времени не подтверждается», — заключили в пресс-службе МВД по республике.
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