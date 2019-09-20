В Адыгее в сентябре проверят информацию о том, что сотрудник МВД применил физическую силу к мужчине, который отказался показать калоприемник под одеждой

Как пишет «Медаизона», во время спецоперации «Велосипед» полицейские остановили в Майкопе мужчину, который ехал на велосипеде, и потребовали документы на транспортное средство. Они также заподозрили, что молодой человек прячет под майкой «запрещенный предмет или незаконные вещества».

Власов объяснил полицейскому, что у него под одеждой калоприемник, который ему пришлось использовать после операции по удалению раковой опухоли прямой кишки. С мужчиной вместе была его подруга, и он постеснялся показывать калоприемник при ней. Кроме того, он счел неприемлемым делать это перед посторонними, поэтому предложил провести досмотр в дежурной части. После отказа один из полицейских стал грубо вести себя с Власовым и ударил его кулаком по голове.

На Власова составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). На следующий день после инцидента Майкопский городской суд рассмотрел дело и постановил прекратить производство.