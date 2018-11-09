В Дагестане полицейский избил водителя «Газели»

Дагестан

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В Дагестане предъявили обвинение сотруднику полиции, который избил водителя «Газели»

Инцидент произошел 2 октября в Буйнакске, однако следственный комитет сообщил об этом 8 ноября. По версии следствия, полицейский, находясь на службе, на своем автомобиле перегородил дорогу «Газели» на улице Советской. Используя ненормативную лексику, правоохранитель демонстративно потребовал от водителя представить документы. Затем он забрал ключи из замка зажигания «Газели» и бросил их на дорогу. Также он ударил мужчину по голове и шее, после чего уехал.

Против полицейского возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Его арестовали. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Полиция Следственный комитет
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