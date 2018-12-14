В Кабардино-Балкарии полицейский 12 часов пытал мужчину и требовал признаться в преступлении

В Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела против полицейского, которого обвиняют в избиении и пытках местного жителя

По версии следствия, в мае 2012 года оперуполномоченный уголовного розыска МВД по республике занимался расследованием разбойного нападения. Он получил информацию о том, что к преступлению может быть причастен житель селения Урвань.

Полицейский позвонил мужчине на сотовый телефон и договорился о встрече возле здания МВД. Встретившись, он потребовал от местного жителя сесть в его автомобиль и проехать в отдел полиции в Нальчике для проведения беседы.

Прибыв к отделу, оперуполномоченный завел гражданина в здание через внутренний двор. Когда мужчины зашли в кабинет, расположенный на третьем этаже, сотрудник полиции потребовал признаться в совершении разбойного нападения. Однако подозреваемый заявил, что не делал этого. Тогда полицейский ударил его кулаком в живот.

Затем оперуполномоченный позвал четырех человек в камуфлированной одежде и масках. Они связали липкой лентой руки и ноги мужчины. После этого они надели ему на голову полимерный пакет. Сотрудник полиции удерживал потерпевшего в служебном помещении более 12 часов, в течение которых избивал его и требовал признаться в преступлении.

Уголовное дело расследовали по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Сейчас его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сейчас разыскивают остальных четырех человек, которые были пособниками полицейского, сообщили 14 декабря в пресс-службе СУ СК России по Республике Кабардино-Балкария.