На Дону осудили полицейских, которые избили человека для признательных показаний

В Ростовской области в январе вступил в силу приговор двум полицейским, которые выбивали признания из задержанного

Следствие установило, что оперуполномоченные отдела уголовного розыска МВД России по Морозовскому району Николай Зрожаев и Алексей Радченко хотели добиться от задержанного признания в том, что он причастен к преступлению. Для этого они избили его, используя при этом «специальные средства».

Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, а Морозовский районный суд признал их виновными. Радченко приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, Зрожаева — к 3 годам и 6 месяцам. Кроме того, их лишили права занимать должности, связанные с функцией представителя власти, в течение 3 лет.

Осужденные обжаловали приговор, однако Ростовский областной суд оставил его без изменения, сообщили в областной прокуратуре 23 января.

Напомним, в феврале 2019 года стало известно о том, что ростовские полицейские пытали людей в подвале и заставляли признаваться в хранении наркотиков.