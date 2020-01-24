На Дону осудили полицейских, которые избили человека для признательных показаний
В Ростовской области в январе вступил в силу приговор двум полицейским, которые выбивали признания из задержанного
Следствие установило, что оперуполномоченные отдела уголовного розыска МВД России по Морозовскому району Николай Зрожаев и Алексей Радченко хотели добиться от задержанного признания в том, что он причастен к преступлению. Для этого они избили его, используя при этом «специальные средства».
Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, а Морозовский районный суд признал их виновными. Радченко приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, Зрожаева — к 3 годам и 6 месяцам. Кроме того, их лишили права занимать должности, связанные с функцией представителя власти, в течение 3 лет.
Осужденные обжаловали приговор, однако Ростовский областной суд оставил его без изменения, сообщили в областной прокуратуре 23 января.
Напомним, в феврале 2019 года стало известно о том, что ростовские полицейские пытали людей в подвале и заставляли признаваться в хранении наркотиков.
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