В Дагестане полицейский избил подростка. СК начал проверку

Следственный комитет проверяет информацию о том, что в Дербенте полицейский избил несовершеннолетнего

В СМИ 12 марта появились сообщения, что сотрудник органов внутренних дел наносит побои несовершеннолетнему и пытается затолкать его в автомобиль.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

После проверки будет принято процессуальное решение.