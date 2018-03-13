В Дагестане полицейский избил подростка. СК начал проверку

Дагестан

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Следственный комитет проверяет информацию о том, что в Дербенте полицейский избил несовершеннолетнего

В СМИ 12 марта появились сообщения, что сотрудник органов внутренних дел наносит побои несовершеннолетнему и пытается затолкать его в автомобиль.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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