В Краснодаре пятеро полицейских подкупили рецидивиста, чтобы сфабриковать дело о сбыте боеприпасов

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне на пятерых сотрудников полиции завели уголовное дело за незаконный сбыт боеприпасов и превышение должностных полномочий

По данным ФСБ Кубани, в мае 2019 года пятеро сотрудников Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте склонили к преступлению местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские предложили мужчине вознаграждение в размере 8 тыс. рублей за то, чтобы он нарушил закон в зоне их оперативного обслуживания, и подготовили легенду.

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27 мая мужчина получил от сотрудников МВД боеприпасы к нарезному огнестрельному охотничьему оружию, чтобы один из полицейских застал его за совершением административного правонарушения на перегоне Майкоп — Ханская. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

На пятерых сотрудников транспортной полиции завели дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщили 27 июня в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В управлении на транспорте МВД России по ЮФО по этому факту назначили служебную проверку.

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«При подтверждении данного факта, сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей», — прокомментировали 28 июня в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года в суд направили дело трех полицейских, которые для повышения показателей работы и в корыстных целях дали амфетамин мужчине, чтобы тот склонял людей к его хранению и употреблению.

В марте 2019 года суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима трех полицейских, которые дали жителю Краснодара партию амфетамина и заставили искать покупателей, чтобы шантажировать их.

В мае Советский районный суд Краснодара приговорил к 13 годам колонии сотрудника полиции, который подбрасывал людям наркотики.

Краснодар Майкоп Оружие Превышение полномочий Следственный комитет ФСБ
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