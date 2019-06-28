В Краснодаре в июне на пятерых сотрудников полиции завели уголовное дело за незаконный сбыт боеприпасов и превышение должностных полномочий

По данным ФСБ Кубани, в мае 2019 года пятеро сотрудников Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте склонили к преступлению местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские предложили мужчине вознаграждение в размере 8 тыс. рублей за то, чтобы он нарушил закон в зоне их оперативного обслуживания, и подготовили легенду.

27 мая мужчина получил от сотрудников МВД боеприпасы к нарезному огнестрельному охотничьему оружию, чтобы один из полицейских застал его за совершением административного правонарушения на перегоне Майкоп — Ханская. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

На пятерых сотрудников транспортной полиции завели дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщили 27 июня в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В управлении на транспорте МВД России по ЮФО по этому факту назначили служебную проверку.