Утвержден календарь праздничных выходных на 2020 год
Правительство России 13 июля утвердило перенос выходных дней в 2020 году
В ведомстве решили перенести выходные дни 4 и 5 января, выпавшие на субботу и воскресенье, на 4 и 5 мая, сообщается на сайте Правительства.
Таким образом, в следующем году нерабочими будут следующие дни:
- 1-8 января (Новый год и Рождество);
- 22-24 февраля (День защитника отечества);
- 7-9 марта (Международный женский день);
- 1-5 мая (Праздник Весны и Труда);
- 9-11 мая (День Победы);
- 12-14 июня (День России);
- 4 ноября (День народного единства).
Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич сказал, что перенос январских выходных на май согласован со всеми участниками производственного цикла: и с работодателями, и с профсоюзами, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, Минтруд РФ в мае представил график выходных на 2020 год и предложил перенести зимние выходные на весну.
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