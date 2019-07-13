Утвержден календарь праздничных выходных на 2020 год

Правительство России 13 июля утвердило перенос выходных дней в 2020 году

В ведомстве решили перенести выходные дни 4 и 5 января, выпавшие на субботу и воскресенье, на 4 и 5 мая, сообщается на сайте Правительства.

Таким образом, в следующем году нерабочими будут следующие дни: