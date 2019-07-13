Утвержден календарь праздничных выходных на 2020 год

Вся Россия

Распечатать

Правительство России 13 июля утвердило перенос выходных дней в 2020 году

В ведомстве решили перенести выходные дни 4 и 5 января, выпавшие на субботу и воскресенье, на 4 и 5 мая, сообщается на сайте Правительства.

Таким образом, в следующем году нерабочими будут следующие дни:

  • 1-8 января (Новый год и Рождество); 
  • 22-24 февраля (День защитника отечества);
  • 7-9 марта (Международный женский день);
  • 1-5 мая (Праздник Весны и Труда);
  • 9-11 мая (День Победы); 
  • 12-14 июня (День России); 
  • 4 ноября (День народного единства).

Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич сказал, что перенос январских выходных на май согласован со всеми участниками производственного цикла: и с работодателями, и с профсоюзами, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, Минтруд РФ в мае представил график выходных на 2020 год и предложил перенести зимние выходные на весну.

отдых Правительство Праздники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Утвержден календарь праздничных выходных на 2020 год
Гигантское грустное лицо появилось на кубанском поле
В Краснодаре на четыре ночи закроют улицу Красную
На трассе в Адыгее машина врезалась в бетонное ограждение и загорелась
Габаритные рамы закрыли маршруткам и грузовикам въезд на Яблоновский мост
На юге Кубани прогнозируют грозовые ливни и смерчи

Лента новостей

Минздрав Кубани объяснил нехватку вакцины от бешенства в крае

Статьи

«А вы знаете Руса?»

Интервью с создателем кубанского КСП Русланом Шмаковым

Статьи

Сохранить традиции

Как работает школа народных ремесел в поселке Мезмай

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале