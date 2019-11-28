В Госдуму внесли законопроект о нерабочем дне 31 декабря

В Госдуму внесли законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. При этом, согласно документу, общее количество нерабочих дней в году сохранится

Инициативу внесла группа депутатов от фракции ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев, а также член Совета Федерации Сергей Леонов. Разработчики пояснили, что, согласно нормам Трудового кодекса РФ, последний день в году не является праздничным. Однако практика показывает, что, «если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года». Парламентарии добавили, что правительство к тому же обладает правом переносить выходные на другие дни в случаях, когда выходной совпадает с праздничным днем.

Таким образом, законопроект предлагает сделать 31 декабря выходным днем, однако с условием того, чтобы общее количество нерабочих праздничных дней в году сохранилось. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 112 ТК РФ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального публикования, отметил 28 ноября ТАСС.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе жительниц региона перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Он объяснил это тем, что в предновогодний день на женщинах лежит основная часть праздничной подготовки.

Также Юга.ру рассказывали, что в последнюю неделю 2019 года и в первую неделю 2020-го жители России будут работать по два дня.