Минздрав: Из-за ошибок врачей 70 тыс. россиян ежегодно страдают от тяжелых осложнений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 8 февраля рассказал о проблеме непрофессионализма врачей и последствиях этого

На заседании совета ректоров медицинских вузов Мурашко сказал, что в год более 70 тыс. человек страдают из-за тяжелых осложнений, произошедших в результате ошибки или непрофессионализма врача.

Министр привел несколько примеров летальных ошибок медиков. Так, от использования лидокаина в год погибают не менее 25 человек — за последние пять лет умерли порядка 80 человек. Кроме того, из-за неправильного использования медицинских каталок для скорой помощи ежегодно гибнут или получают тяжелые увечья минимум один-два человека, написал «Интерфакс».

Глава Минздрава отметил, что названные им факты безопасность медицинской помощи в России «стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности».

«Поэтому я прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами», — цитирует Михаила Мурашко RT.