Минздрав: Из-за ошибок врачей 70 тыс. россиян ежегодно страдают от тяжелых осложнений
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 8 февраля рассказал о проблеме непрофессионализма врачей и последствиях этого
На заседании совета ректоров медицинских вузов Мурашко сказал, что в год более 70 тыс. человек страдают из-за тяжелых осложнений, произошедших в результате ошибки или непрофессионализма врача.
Министр привел несколько примеров летальных ошибок медиков. Так, от использования лидокаина в год погибают не менее 25 человек — за последние пять лет умерли порядка 80 человек. Кроме того, из-за неправильного использования медицинских каталок для скорой помощи ежегодно гибнут или получают тяжелые увечья минимум один-два человека, написал «Интерфакс».
Глава Минздрава отметил, что названные им факты безопасность медицинской помощи в России «стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности».
«Поэтому я прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами», — цитирует Михаила Мурашко RT.
Читайте также:
Юга.ру рассказывали о множестве случаев, когда пациенты оставались покачеченными или умирали из-за врачебной ошибки. Например, в 2006 году в канун Нового года двухмесячной девочке с коклюшем поставили катетер, после чего из-за тромба ей ампутировали руку. В 2012-м в Ессентуках 17-летняя девушка умерла после укола лидокаина. В 2017 году на Ставрополье из-за ошибки врача мужчине ампутировали ногу, а в 2019 году на Дону мальчику после перелома отрезали руку из-за заражения крови.
Прошлым летом в Анапе на 60-летнего врача детской горбольницы завели уголовное дело из-за смерти восьмилетней девочки. По заключению экспертизы, медик не диагностировал у пациентки перитонит и не смог оценить степень тяжести ее состояния.
С декабря 2019 года Юга.ру освещают еще один резонансный случай, произошедший в больнице Анапы. Там на приеме у лора умер мальчик после того, как врач сделал ему проколы, чтобы промыть гайморовые пазухи. Внутренняя проверка так же, как и минздрав Кубани не нашли в больнице нарушений. однако отец погибшего ребенка утверждает, что информация в большинстве пунктов отчета ведомства — «наглая ложь».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.