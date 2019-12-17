Больница Анапы, где умер ребенок, не нашла у себя нарушений. Отец мальчика не согласен и ищет свидетелей

В больнице Анапы, где после процедуры умер подросток, во время внутренней проверки не нашли нарушений. Отец ребенка с этим не согласен

В середине декабря отец 13-летнего мальчика в своем инстаграме рассказал, что его сын 6 декабря умер после приема у лора в городской больнице Анапы. По словам мужчины, предварительной причиной смерти стал шок, однако какой именно — неизвестно. Позже следственный комитет подтвердил эту информацию и сообщил подробности гибели ребенка: подростку диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Медики сделали мальчику анестезию слизистых носовых проходов, после чего поочередно произвели пункцию [прокол — Юга.ру] и промывку правой и левой гайморовых пазух.

В какой-то момент ребенок почувствовал себя плохо, его доставили в реанимацию, где он скончался. Следствие возбудило уголовное дело по по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности малолетнему).

В больнице, где умер подросток, провели внутреннюю проверку, во время которой нарушений в оказании медпомощи не выявили. Кроме того, реанимационные мероприятия провели в полном объеме и по стандартам оказания медицинской помощи. В больнице также отчитались, что передали все необходимые для следствия материалы в правоохранительные органы. Из-за этого Минздрав Кубани не может провести свою проверку, сообщило ведомство ТАСС 16 декабря.

Однако отец мальчика в своем инстаграме не согласился с результатами проверки. Мужчина ищет свидетелей, которые были 6 декабря в больнице возле кабинета лора.

«Министерство здравоохранения Краснодарского края нарушений не выявило. То что мать по просьбе врача делает массаж сердца сыну без дыхания на полу в кабинете и многие другие факты называется "реанимационные мероприятия были оказаны в полном объеме в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи"», — написал Егор Шерстнев.