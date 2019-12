Больница Анапы, где умер ребенок, не нашла у себя нарушений. Отец мальчика не согласен и ищет свидетелей

View this post on Instagram

Друзья, прошу отозваться всех, кто был 6 декабря в Анапской городской больнице с 10:30 до 11:30 часов на приёме у ЛОРа Авакян А.А. или рядом с этим кабинетом. Министерство здравоохранения Краснодарского края нарушений не выявило. То что мать по просьбе врача делает массаж сердца сыну без дыхания на полу в кабинете и многие другие факты называется "реанимационные мероприятия были оказаны в полном объеме в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи". Мы нуждаемся в вашей поддержке. Пишите в direct @sherstnev_egor Друзья, прошу распространить этот пост @hello_anapa @anapa.anapa @allanapa @t4.anapa @typoanapa2.0 @anapaofficial @anapatoday.info @anapa_gk @anaparegion @admanapa