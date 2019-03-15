В Краснодаре пластического хирурга будут судить за смерть пациентки

В Краснодаре в суд направили уголовное дело против пластического хирурга, по вине которого погибла девушка

С января по август 2017 года мужчина работал пластическим хирургом в частной клинике Краснодара. Врач понимал, что перед операцией по абдоминопластике (иссечению избытков кожи и жировых отложений на животе) нужно госпитализировать пациента и провести клинико-лабораторное обследование. Кроме того хирург знал, что у девушки высокий фактор риска развития тромбоэмболии, но не назначил профилактику осложнений.

Несмотря на все противопоказания, мужчина сделал пациентке пластику живота. От этого у нее произошла закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Пациентка умерла 12 мая в клинике от острой сердечно-сосудистой недостаточности.