В Краснодаре пластического хирурга будут судить за смерть пациентки
В Краснодаре в суд направили уголовное дело против пластического хирурга, по вине которого погибла девушка
С января по август 2017 года мужчина работал пластическим хирургом в частной клинике Краснодара. Врач понимал, что перед операцией по абдоминопластике (иссечению избытков кожи и жировых отложений на животе) нужно госпитализировать пациента и провести клинико-лабораторное обследование. Кроме того хирург знал, что у девушки высокий фактор риска развития тромбоэмболии, но не назначил профилактику осложнений.
Несмотря на все противопоказания, мужчина сделал пациентке пластику живота. От этого у нее произошла закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Пациентка умерла 12 мая в клинике от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Сейчас врач работает в другой клинике. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили 15 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в суд.
Как писали Юга.ру, в январе 2017 года этот же 37-летний хирург причинил своей пациентке тяжкий вред здоровью. Он сделал девушке операцию по увеличению груди. После этого у больной развился пневмоторакс, то есть в полости между грудной стенкой и легким из-за раны появился воздух.
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